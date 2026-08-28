Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi - Son Dakika
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Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi

Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi
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Antalya Muratpaşa'da rüzgar nedeniyle elektrik tellerinden çıkan yangın büyüdü; 3 ev yandı, kereste deposu ve çok sayıda sera zarar gördü.

Antalya'da rüzgar sebebiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'larında müdahale ettiği yangın 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında 3 ev tamamen yandı, 1 kereste deposu ve çok sayıda sera zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki 1207 sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de seferler olduğu yangına vatandaşlar kova, hortum ve küreklerle müdahale etti. Evinin gözlerinin önünde alev alev yandığı gören yaşlı bir kadın gözyaşlarına hakim olamazken, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Farklı bir noktada ise başka bir vatandaş, "Her şeyim gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Makinelerim her şeyim gitti" diyerek evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

3 evin tamamen yandığı, 1 kereste deposu ve çok sayıda seranın ise zarar gördüğü yangın 3 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalleyi saran yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede etti. İtfaiye ve TOMA'ların bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, Muratpaşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçlık alanda çıkan yangın mahalleyi sardı: Evinin yanışını yaşlı gözlerle izledi - Son Dakika

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