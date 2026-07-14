Antalya'da Seçici Ayakkabı Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Seçici Ayakkabı Hırsızı Yakalandı

Antalya\'da Seçici Ayakkabı Hırsızı Yakalandı
14.07.2026 11:50
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Antalya'da bir apartmana giren hırsız, beğendiği ayakkabıları çalıp diğerlerini bıraktı.

Antalya'da bir apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı, görenleri hayrete düşürdü. Girdiği apartmanda ayakkabıları tek tek inceleyen, numaralarına bakan ve sadece beğendiklerini çalıp diğerlerini yerine bırakan "seçici" hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Hafta sonu binaya giren kimliği belirsiz bir şahıs, rahat tavırlarıyla apartman sakinlerinin ayakkabılarını adeta alışveriş yapar gibi incelemeye başladı. Pazar günü ayakkabılarını yerinde bulamayan bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde gözlerine inanamadı. Görüntülerde, şüphelinin binaya eli boş girdiği, ancak poşetleri doldurarak çıktığı anlar anbean kaydedildi.

"Ayakkabımı gözüne kestirip çalmış"

Denize gitmek için sandaletini ararken hırsızlığı fark eden bina sakini Mikail Yaylacı, "Apartmanımızda bir hırsızlık olayı yaşadık. Adam yukarı çıkıyor, bizim komşunun ayakkabılarına bakıyor. Daha sonra alıp gidecek gibi yapıyor ama kameraları incelediğimizde ayakkabıyı beğenmiyor ve yerine koyuyor. Daha sonra benim ayakkabımı gözüne kestiriyor. İnceledikten sonra beğeniyor ve alıp götürüyor. Yukarıda bizim depo gibi kullandığımız yere kadar çıkıp, malzemeleri de alıyor. Büyük ihtimal, başka komşularında malzemelerini de almış. Apartmana gelirken eli boş geliyor, giderken poşeti doldurup gidiyor. Cumartesi günü denize sandaletimi giyip gitmiştim. Pazar günü dışarı çıkmadığım için ayakkabımın çalındığını fark etmedim. Ertesi gün yerinde olmadığını anneme söyledim. Kameraları incelediğimizde, şahsın buraya gelip ayakkabımı alıp götürdüğünü gördüm. Sonra komşularla toplandık, kim olduğunu gördük. Emniyete gidip şikayette bulunacağız" diye konuştu.

"Numarasına baktı, beğenmeyip karşı komşununkini aldı"

Çocuğunun ve kendisinin ayakkabılarının da hırsız tarafından tek tek incelendiğini belirten Mehmet Özkan ise şunları söyledi:

"Bir hırsızlık olayı yaşadık. Hırsız geliyor, çocuğumun ayakkabısını alıyor. Aşağıya doğru bir iki basamak iniyor. Tekrar geliyor, ayakkabıyı geri bırakıyor. Daha sonra benim ayakkabımın numarasına bakıyor, üst kata çıkıyor. Üst katta arkadaşların biraz eşyalarını aldıktan sonra aşağıya iniyor. İndikten sonra benim ayakkabıyı inceliyor, beğenmeyip bırakıyor. Sonra karşı komşumun ayakkabısını alıp gidiyor. Olaydan sonra komşum ayakkabısının olmadığını söyledi. Kameraya baktık ve hırsızlık olayını gördük. Apartmana gelirken şahıs eli boş gelip, aşağıya inerken, poşeti doldurmuş gittiği görülüyor" şeklinde konuştu.

Ayakkabıları çalınan apartman sakinleri, şüpheli hakkında şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Seçici Ayakkabı Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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