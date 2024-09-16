Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Muratpaşa'da düzenlenen operasyonda iki şahıs silah kaçakçılığından tutuklandı.

16.09.2024 16:55
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Durdurulan araç içerisinden; 61 ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda; "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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