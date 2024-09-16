Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Durdurulan araç içerisinden; 61 ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda; "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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