Antalya\'da sünger dolu depoda korkutan yangın

Antalya'da tekstil ve sünger üretimi yapan bir işyerinde yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen işyeri çalışanları dumandan etkilendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski sanayi sitesi 671 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tekstil malzemeleri ve sünger üretimi yapan bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Süngerlerin bulunduğu depo kısmından dumanların çıktığını gören işyeri çalışanları ilk olarak yangına kendi imkanları ile müdahale etmek istedi.

Ancak alevler kısa sürede büyürken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen işyeri çalışanlarının durumlarını kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA