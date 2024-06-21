Antalya'da taksi şoförü müşterisini korumak isterken şok yaşadı - Son Dakika
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Antalya'da taksi şoförü müşterisini korumak isterken şok yaşadı

Antalya'da seyir halindeyken önünü keserek araçtaki yolcuyu almak isteyen şahıslardan müşterisini korumak isteyen taksi şoförü, hayatının şokunu yaşadı. Şoförü olay yerinde bırakarak son sürat uzaklaşan yolcu, daha sonra en yakın polis merkezine giderek aracı teslim etti.

21.06.2024 17:28
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Antalya'da seyir halindeyken önünü keserek araçtaki yolcuyu almak isteyen şahıslardan müşterisini korumak isteyen taksi şoförü, hayatının şokunu yaşadı. Şoförü olay yerinde bırakarak son sürat uzaklaşan yolcu, daha sonra en yakın polis merkezine giderek aracı teslim etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bağlı bulunduğu duraktan müşteri alan Erman isimli ticari taksi sürücüsü, bir süre sonra arkasında bir araç olduğunu fark etti. Ticari taksinin önü beyaz renkli bir araç tarafından cadde üzerinde kesildi. Araçtan inen ikisi kadın 4 kişi, taksideki yolcuyu indirmek istedi.

Müşteri taksi ile kaçtı, şoför hayatının şokunu yaşadı

Müşterisine zarar verileceği düşüncesi ile araçtan inen taksi şoförü, olaya müdahale etmek istedi. Kapıları kilitli olan araç içerisindeki şahsı indiremeyen kimliği belirsiz kişiler, bu kez ticari taksiye zarar vermeye başladı. Şahısları engellemeye çalışan ticari taksi sürücüsü, bu sırada hayatının yokunu yaşadı. Yolcu, çalışır durumdaki taksinin sürücü koltuğuna geçerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aracın arkasından bakakaldı

Aracın hareket ettiğini gören ve kapıyı açmaya çalışan taksi şoförü, bu hamlesinde başarılı olamayınca hızla uzaklaşan aracının arkasından bakakaldı. Beyaz araç ile taksinin önünü kesen kimliği belirsiz kişiler de geldikleri araca binerek, taksi ile kaçan şahsın peşinden gitti. Şahıslar ve ticari taksi içerisinde bulunan müşteri arasında husumet olduğu ve davalık oldukları, panikle ticari taksi ile olay yerinden kaçan müşterinin araç ile en yakın polis merkezine gittiği öğrenildi. Ticari taksi şoförünün kendisine haber verilmesinin ardından aracını polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da taksi şoförü müşterisini korumak isterken şok yaşadı - Son Dakika

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