Büyükşehir'den toplu ulaşımda klima denetimi - Son Dakika
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Büyükşehir'den toplu ulaşımda klima denetimi

Büyükşehir\'den toplu ulaşımda klima denetimi
13.07.2026 13:39  Güncelleme: 13:49
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların konforlu ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Günde 700 aracın geçtiği 100. Yıl Bulvarı'nda yapılan kontrollerle mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların toplu ulaşımda konforlu ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik kontrollerine devam ediyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Antalya'da vatandaşların toplu ulaşımda daha rahat yolculuk yapabilmesi için denetimler sıklaştırıldı.

Günde 700 aracın geçtiği durakta denetim

Bu kapsamda ekipler, kentin en işlek güzergahlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı üzerinde klima denetimi yaptı. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, otobüslere binerek klima kontrollerini gerçekleştirdi. Günlük yaklaşık 700 toplu taşıma aracının geçtiği durakta gerçekleştirilen denetimlerde, araçların klima sistemleri ve yolcu konforuna uygunluğu kontrol edildi. Aralıksız devam eden denetimlerle vatandaşların yaz aylarında mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir'den toplu ulaşımda klima denetimi - Son Dakika

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