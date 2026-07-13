Büyükşehir\'den toplu ulaşımda klima denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların toplu ulaşımda konforlu ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik kontrollerine devam ediyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Antalya'da vatandaşların toplu ulaşımda daha rahat yolculuk yapabilmesi için denetimler sıklaştırıldı.

Günde 700 aracın geçtiği durakta denetim

Bu kapsamda ekipler, kentin en işlek güzergahlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı üzerinde klima denetimi yaptı. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, otobüslere binerek klima kontrollerini gerçekleştirdi. Günlük yaklaşık 700 toplu taşıma aracının geçtiği durakta gerçekleştirilen denetimlerde, araçların klima sistemleri ve yolcu konforuna uygunluğu kontrol edildi. Aralıksız devam eden denetimlerle vatandaşların yaz aylarında mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. - ANTALYA