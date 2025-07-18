Antalya'da Trafik Denetimi: 16 Bin Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Trafik Denetimi: 16 Bin Ceza

Antalya\'da Trafik Denetimi: 16 Bin Ceza
18.07.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki yoğun trafik denetimlerinde 57 bin araç kontrol edildi, 16 bin 722 sürücüye ceza kesildi.

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliği için yapılan yoğun denetimlerde, helikopter ve drone desteğiyle 57 bin 623 araç ve sürücü kontrol edildi. 16 bin 722 sürücüye trafik cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, 1 hafta boyunca kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerde "Yakalanma riski" algısını artırmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli uygulamalarda, toplam 57 bin 623 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde Yük taşıyan 6 bin 728 araç, yolcu taşımacılığı yapan 2 bin 774, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım tespit edilen 6 bin 96 araç, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 15 bin 624, motosiklet ve motorlu bisiklet 12 bin 224 araca cezai işlem uygulandı.

Tespit edilen ihlaller

Son bir haftada gerçekleştirilen denetimler kapsamında; yasak yere park eden 2 bin 615 sürücüye, engelli park yerlerini işgal eden 312 kişiye, hız ihlali yapan 2 bin 175 kişiye, alkollü araç kullanan 268 sürücüye, korsan taşımacılık yapan 10 kişiye, abartı egzoz kullanan 98 araca, kırmızı ışık ihlali yapan bin 219 kişiye, emniyet kemeri takmayan bin 543 sürücüye, kask takmayan 3 bin 872 kişiye ve ehliyetsiz ya da iptal edilmiş ehliyetle araç kullanan 309 sürücüye işlem yapıldı. Bu kapsamda toplam 16 bin 722 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, trafik, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Denetimi: 16 Bin Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış 1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

11:36
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
16:37
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
16:32
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
16:29
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde
Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
16:03
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
15:52
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
15:47
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 12:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Denetimi: 16 Bin Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.