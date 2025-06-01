Antalya'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Antalya\'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücüye Cezai İşlem
01.06.2025 10:25  Güncelleme: 10:36
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Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çarparak yan yattı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle savrulup refüje çarparak yan yattı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralanırken yapılan kontrollerde 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen diğer otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu, 9 bin 268 TL ceza kesildi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gül K.'nın kullandığı 07 YSB 62 plakalı Opel marka otomobil, kavşaktan çıkarken Mustafa A.'nın kullandığı 38 PS 815 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 PS 815 plakalı otomobil refüje çarparak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken araç içindeki sürücü ekipler tarafından çıkarıldı.

Sürücü belgesine el konuldu

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan araç sürücüsü,112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen 07 YSB 62 plakalı otomobilin sürücüsü Gül K.'ya 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Alkollü Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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