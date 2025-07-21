Antalya\'da Tramvay Çarpan Genç Kız Hafif Yaralandı

Antalya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken tramvayın çarptığı genç kız hafif yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Varsak istikametine seyir halindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay duraktan yolcuları aldıktan sonra yoluna devam etti. Bu sırada yolun karşısında bulunan iş yerine geçmek için hareketlenen Emine M. adlı genç kıza tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve tramvayın altında kalmaktan son anda kurtulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar ve iş arkadaşları koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA