Antalya'da tüp patladı: 1 kişi ağır yaralandı
Antalya'da tüp patladı: 1 kişi ağır yaralandı

17.05.2026 10:02
Antalya'nın Serik ilçesinde evdeki tüp patladı, 1 kişi yaralandı. Bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ev tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Patlama sonrası 5 katlı bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Olay sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Serik İlçesi Gedik Mahallesinde 5 katlı bir binanın 2. Katın mutfak bölümünde meydana geldi. Tüp gazı sıkışması sonucu yaşanan patlama sırasında evde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Serik Devle hastanesi sonrasında Antalya'da bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Olaya tanıklık eden Apartman sakinlerinden Safa Nergiz, "Saat 5 sıralarıydı evde tek başıma yatıyordum. Bir patlama sesi geldi. İlk önce deprem zannettim. Patladı diye bir bağrışma duydum. Aşağıya indim. Durum bu. Ben ilk deprem zannettim ama tüp patlamasıymış. Binada baya zarar var. Kapılar, pencereler duvarlar yıkıldı. Evde bir kişi vardı vücudunda yanıklar vardı hastaneye götürdüler" dedi.

4 ARAÇ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Apartman sakinlerinden Barış Türkdağlı ise, "Yoğun bir gaz sıkışması olmuş patlamadan dolayı bina bu hale geldi. Araçlarımız böyle. En sevindirici haber can kaybı yok. O anda deprem zannettik. Bomba mı atıldı dedik o anda her şey aklımıza geldi. Ailem vardı onları tahliye ettik. Patlama olan evdeki kişi yaralı hastanede" dedi.

Patlama sonrası binada ve park halindeki 4 araçta ağır hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA

