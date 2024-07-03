Antalya'da tur midibüsü kazası: 20 turist yaralandı, şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da tur midibüsü kazası: 20 turist yaralandı, şoför hayatını kaybetti

Antalya\'da tur midibüsü kazası: 20 turist yaralandı, şoför hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist yaralanırken, araç şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03.07.2024 10:57  Güncelleme: 11:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist yaralanırken, araç şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere olan çok sayıda yabancı turist yaralandı. Sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belarus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Şavki Çoban idaresinde ki07 AAZ 365 plakalı tur midibüsü Manavgat Çevreyolu Demokrasi Köprülü Kavşağı girişinde kaza yaptı. Köprülü kavşak girişinde bulunan bariyer ve beton direğe çarpan araç yan yola savruldu.

Midibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16'sı Rusya, 4'ü Belarus vatandaşı olmak üzere 20 turist olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılar midibüs şoförü Şavki Çoban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan bazı turistlerin yaralanmasına rağmen hastaneye gitmemekte direndiği gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tur midibüsü kazası: 20 turist yaralandı, şoför hayatını kaybetti - Son Dakika

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