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Antalya'da Üniversite Öğrencisi Kayboldu - Son Dakika
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Antalya'da Üniversite Öğrencisi Kayboldu

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas, Antalya'da kayboldu. Babası Osman Elmas, kızını bulmak için yapılan arama çalışmalarını takip ederken gözyaşlarına boğuldu. Merve'nin en son Düden Park'ta görüldüğü belirtilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya\'da Üniversite Öğrencisi Kayboldu
11.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:18
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Üniversite eğitimi için geldiği Antalya'da kayboldu, Merve'nin son görüntüsü ortaya çıktı

Kayıp kızını arayan babanın gözyaşları: "Benim ciğerparem gitti, bir kere sarılsaydım"

Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 8 gündür haber alınamıyor

Merve'yi aramak için denizde çok sayıda bot ve ekip tarafından çalışma yapılıyor

Aramaları yakından takip eden acılı baba Osman Elmas:

"Ciğerparem gitti benim, keşke bir kere ona sarılsaydım"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 8 gündür haber alınamıyor. Merve'yi aramak için şelale açıklarında çok sayıda ekip tarafından arama çalışması gerçekleştirilirken, aramaları yakından takip eden acılı baba Osman Elmas, "Ciğerparem gitti benim, keşke bir kere ona sarılsaydım. Bir kere görmek isterdim, hayatta ise ne olursa bizi duysun. Herkes çok üzgün, senin için kurban kestim. Allah rızası için bize bir haber ver" dedi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 8 gündür haber alınamıyor. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi ekipleri Merve'nin en son görüldüğü Düden Park açıklarında arama gerçekleştiriyor. Aramalara sahil güvenlik komutanlığına ve deniz polisine bağlı çok sayıda bot ve balık adamla devam ediliyor. Kızı Merve'yi aramak için Antalya'ya gelen baba Osman Elmas ise arama çalışmalarının yapıldığı noktaya gelerek aramaları yakından takip etti. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan acılı baba, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

"Şu ana kadar hiç izin almamıştı"

Yaşananları anlatan Baba Osman Elmas, "Merve 4 Ocak Perşembe günü kaldığı KYK yurdundan 21.36'da ayrılmış. Ama Merve'nin kaybolduğundan bizim 5 Ocak'ta haberimiz oldu. 5 Ocak'ta annesi arayıp kendisine ulaşamadı. Sonra ben aradım ulaşamadım. Daha sonra öğlenden sonraydı galiba ben okulunu aradım; yurdu aradığımda izinli çıktığını ve gece dönmediğini söylediler. Şu ana kadar hiç izin almamıştı. Burada da akraba tanıdık kimse yok. Öyle olunca ben endişeye kapıldım. Sonra aceleyle karakola gittik. Karakola İstanbul'da kayıp başvurusunda bulundum. 81 ilde arama kaydı çıkararak buraya geldik. Burada da hemen polise gittik, kamera görüntülerine ulaşmaya çalıştık. En son Barınaklar Bulvarı'nda bir izine rastladık. Şelaleye doğru yürümüş, şu ana kadar bir haber alamadık" dedi.

"Ciğerparem gitti benim"

Kızının geride bir not bırakmadığını ifade eden gözü yaşlı baba Elmas, "Çeyrek altınları vardı, onları dahi almamış. Elbiseleri duruyor, telefonu yok. Kızım sesimi duyuyorsan ne olur beni duy. Çok başarılı bir kızdı. Buraya gelmek istedi, ona saygı duyduk. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Arkadaşları ile görüştük, dersleri iyiydi. Umarım diğer sınavlarına da girer. Ekipler yağmura rağmen arama yaptılar, tüm ekipler şu anda arama yapıyor. Tek isteğimiz eğer kızımı gören varsa şelale yakınlarındaki işletmeler 4 Ocak saat 12.00'dan 5 Ocak saat 03.00'a kadar görüntüleri silinmeden bize ulaştırsınlar. Ciğerparem gitti benim, keşke bir kere ona sarılsaydım. Bir kere görmek isterdim, hayatta ise ne olursa bizi duysun. Herkes çok üzgün, senin için kurban kestim. Allah rızası için bize bir haber ver. Çok acı yaşıyoruz, kardeşin uyku uyumuyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Üniversite Öğrencisi Kayboldu - Son Dakika


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