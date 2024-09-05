Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele ve Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele ve Asayiş Raporu Açıklandı

Antalya\'da Uyuşturucu ile Mücadele ve Asayiş Raporu Açıklandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, ağustos ayında düzenlenen 863 narkotik operasyonunda 6 kilo 79 gram eroinin yanı sıra çok miktarda kaçak malzeme ve kaçakçılıkla ilgili önlemler açıklandı. Toplamda 932 şüpheliye işlem yapıldı ve 72 kişi tutuklandı. Ayrıca, il genelinde meydana gelen 12 bin 517 asayiş olayında yüzde 95,5 aydınlatma başarısı sağlandı.

05.09.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Şahin, Antalya'da ağustos ayında düzenlenen 863 narkotik operasyonunda 6 kilo 79 kilogram eroinin ele geçirildiğini açıkladı.

Antalya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan katıldı. Toplantının ardından ağustos ayında Antalya genelinde gerçekleşen asayiş olaylarını istatistiklerle açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik il genelinde düzenlenen 863 narkotik operasyonunda 932 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunlardan 72'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

6 kilo79 gram eroin ele geçirildi

Vali Şahin ayrıca düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 79 gram eroin, bin 54 kilogram bonzai, 69,8 kg Skunk, 20 kg Psikoaktif Mantar, 37,2 kg Esrar, 6,5 kg Kokain, 29,1 kg Metamfetamin, 2.305 adet Sentetik Ecza, bin 700 adet Captagon, bin 25 adet Extacy ve bin 363 kök Kenevirin ele geçirildiğini açıkladı. Şahin ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan 353 ihbara istinaden 349 uygulama yapıldığını belirtti. İl genelinde 12 bin 517 asayiş olayının meydana geldiğini ve bu olaylarda yüzde 95,5 aydınlatma başarısı sağlandığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, gerçekleyen olayların 4 bin 580'inin kişilere, bin 838'inin ise malvarlığına karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi.

1 milyon 441 bin 768 şahıs sorgulandı

Antalya'da 5 bin 301 aranan şahsın yakalandığını ve bunlardan 741'inin tutuklandığını belirten Şahin, emniyet güçleri tarafından ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 157 adet tabanca, 285 av tüfeği, 38 kurusıkı tabanca, 2 bin 502 adet Fişek, 12 adet çalıntı oto, 30 adet çalıntı motosiklet, 202 bin 130 TL. nakit para, 1 milyon 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 milyon 415 bin 600 TL. değerinde döviz ele geçirildiğini açıkladı. Şahin ayrıca, il genelinde gerçekleştirilen 3 bin 824 uygulamanı 2 bin 14'ünün şok uygulama olduğunu ve 1 milyon 441 bin 768 şahıs ile 1 milyon 13 bin 4 aracın sorgulandığını belirtti.

Kaçakçılığa karşı 204 operasyon

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise toplam 204 operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizen Vali Şahin, bu operasyonların 11'inin organize suç, 156'nin kaçakçılık 34'ünün mali suçlar ve 3'ünün ise Ulusal Güvenliğe yönelik suçlar olduğunu belirtti. Operasyonlarda 248 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 8 şahsın tutuklandığını, 17 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 223 şahsın ise serbest bırakıldığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, bin 858 adet tarihi eser, 3 bin 385 adet elektronik sigara, 8 bin 833 litre alkol, 2 bin 984 litre etil alkol, 67 şişe kaçak içki, 3 bin 363 litre kaçak içki, 7 bin 427 paket sigara, 5 bin 660 adet kaçak eşya, 504 bin 500 adet dolu makaron, 1 milyon 729 bin 300 adet boş makaron, bin 88 kg tütün, 133 adet kaçak cep telefonu, 15 adet tabanca, 1 adet tüfek, 251 adet fişek, bin 12 adet tıbbi malzeme, 59 adet sahte para, 16 adet şarjör ve 30 bin kg sahte şampuan ele geçirildiğini açıkladı.

Motorlu araç sayısı 1 milyon 530 bin 367

Trafik denetimlerinde ise İl genelinde gerçekleştirilen denetlemelerde 342 bin 563 sürücünün denetlendiğini belirten Vali Şahin, 98 bin 162 adet idari para cezası uygulanarak 2 bin 867 araç trafikten men edildiğini açıkladı. İl genelinde ağustos ayı içerisinde 2 bin 477 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybederken bin 811 vatandaşın ise kazayı yaralı olarak atlattığını belirten Şahin, engelli araçları için ayrılmış park yerleri denetimleri kapsamında ise bin 768 araca cezai işlem uygulandığını belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ayrıca ağustos ayı sonu itibariyle Antalya'da tescilli motorlu araç sayısının 1 milyon 530 bin 367 olduğunu ve bunların yüzde 30'nun 465 bin 692 adet ile motosiklet olduğunu açıkladı.

251 gemi/tekne ve işletmeye ceza

Antalya Valisi Hulusi Şahin Son olarak Sahil Güvenlik unsurları tarafından bin 508 adet gemi/tekne ve işletme kontrol edildiğini belirterek, "Kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 251 gemi/tekne ve işletmelere gerekli işlemler uygulanmıştır. 6 bin 318 şahsın sorgulaması yapılmış olup, 5 kişinin arama kaydının olduğu, 1 şahsın cezaevi firarisi olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır" dedi. Yapılan gemi/tekne kontrollerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 2 şahsa adli işlem uygulandığının altını çizen Vali Şahin, usulsüz içki satışı ve sunumu yapan 7 deniz aracına ise işlem yapılarak yaklaşık 600 şişe alkol ürününe el konulduğunu belirtti. Şahin ayrıca, Çevre Kanunu'na muhalefetten 8 adet tekne/gemiye 400 bin TL, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 3 şahsa 120 bin TL olmak üzere toplamda 520 bin TL idari para cezası uygulandığını ve bir düzensiz göç olayında ise 5 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hulusi Şahin, Operasyon, Narkotik, 3-sayfa, antalya, Asayiş, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele ve Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele ve Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement