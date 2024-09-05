Antalya\'da Uyuşturucu ile Mücadele ve Asayiş Raporu Açıklandı

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Antalya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Şahin, Antalya'da ağustos ayında düzenlenen 863 narkotik operasyonunda 6 kilo 79 kilogram eroinin ele geçirildiğini açıkladı.

Antalya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan katıldı. Toplantının ardından ağustos ayında Antalya genelinde gerçekleşen asayiş olaylarını istatistiklerle açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik il genelinde düzenlenen 863 narkotik operasyonunda 932 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunlardan 72'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

6 kilo79 gram eroin ele geçirildi

Vali Şahin ayrıca düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 79 gram eroin, bin 54 kilogram bonzai, 69,8 kg Skunk, 20 kg Psikoaktif Mantar, 37,2 kg Esrar, 6,5 kg Kokain, 29,1 kg Metamfetamin, 2.305 adet Sentetik Ecza, bin 700 adet Captagon, bin 25 adet Extacy ve bin 363 kök Kenevirin ele geçirildiğini açıkladı. Şahin ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan 353 ihbara istinaden 349 uygulama yapıldığını belirtti. İl genelinde 12 bin 517 asayiş olayının meydana geldiğini ve bu olaylarda yüzde 95,5 aydınlatma başarısı sağlandığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, gerçekleyen olayların 4 bin 580'inin kişilere, bin 838'inin ise malvarlığına karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi.

1 milyon 441 bin 768 şahıs sorgulandı

Antalya'da 5 bin 301 aranan şahsın yakalandığını ve bunlardan 741'inin tutuklandığını belirten Şahin, emniyet güçleri tarafından ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 157 adet tabanca, 285 av tüfeği, 38 kurusıkı tabanca, 2 bin 502 adet Fişek, 12 adet çalıntı oto, 30 adet çalıntı motosiklet, 202 bin 130 TL. nakit para, 1 milyon 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 milyon 415 bin 600 TL. değerinde döviz ele geçirildiğini açıkladı. Şahin ayrıca, il genelinde gerçekleştirilen 3 bin 824 uygulamanı 2 bin 14'ünün şok uygulama olduğunu ve 1 milyon 441 bin 768 şahıs ile 1 milyon 13 bin 4 aracın sorgulandığını belirtti.

Kaçakçılığa karşı 204 operasyon

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise toplam 204 operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizen Vali Şahin, bu operasyonların 11'inin organize suç, 156'nin kaçakçılık 34'ünün mali suçlar ve 3'ünün ise Ulusal Güvenliğe yönelik suçlar olduğunu belirtti. Operasyonlarda 248 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 8 şahsın tutuklandığını, 17 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 223 şahsın ise serbest bırakıldığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, bin 858 adet tarihi eser, 3 bin 385 adet elektronik sigara, 8 bin 833 litre alkol, 2 bin 984 litre etil alkol, 67 şişe kaçak içki, 3 bin 363 litre kaçak içki, 7 bin 427 paket sigara, 5 bin 660 adet kaçak eşya, 504 bin 500 adet dolu makaron, 1 milyon 729 bin 300 adet boş makaron, bin 88 kg tütün, 133 adet kaçak cep telefonu, 15 adet tabanca, 1 adet tüfek, 251 adet fişek, bin 12 adet tıbbi malzeme, 59 adet sahte para, 16 adet şarjör ve 30 bin kg sahte şampuan ele geçirildiğini açıkladı.

Motorlu araç sayısı 1 milyon 530 bin 367

Trafik denetimlerinde ise İl genelinde gerçekleştirilen denetlemelerde 342 bin 563 sürücünün denetlendiğini belirten Vali Şahin, 98 bin 162 adet idari para cezası uygulanarak 2 bin 867 araç trafikten men edildiğini açıkladı. İl genelinde ağustos ayı içerisinde 2 bin 477 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybederken bin 811 vatandaşın ise kazayı yaralı olarak atlattığını belirten Şahin, engelli araçları için ayrılmış park yerleri denetimleri kapsamında ise bin 768 araca cezai işlem uygulandığını belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ayrıca ağustos ayı sonu itibariyle Antalya'da tescilli motorlu araç sayısının 1 milyon 530 bin 367 olduğunu ve bunların yüzde 30'nun 465 bin 692 adet ile motosiklet olduğunu açıkladı.

251 gemi/tekne ve işletmeye ceza

Antalya Valisi Hulusi Şahin Son olarak Sahil Güvenlik unsurları tarafından bin 508 adet gemi/tekne ve işletme kontrol edildiğini belirterek, "Kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 251 gemi/tekne ve işletmelere gerekli işlemler uygulanmıştır. 6 bin 318 şahsın sorgulaması yapılmış olup, 5 kişinin arama kaydının olduğu, 1 şahsın cezaevi firarisi olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır" dedi. Yapılan gemi/tekne kontrollerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 2 şahsa adli işlem uygulandığının altını çizen Vali Şahin, usulsüz içki satışı ve sunumu yapan 7 deniz aracına ise işlem yapılarak yaklaşık 600 şişe alkol ürününe el konulduğunu belirtti. Şahin ayrıca, Çevre Kanunu'na muhalefetten 8 adet tekne/gemiye 400 bin TL, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 3 şahsa 120 bin TL olmak üzere toplamda 520 bin TL idari para cezası uygulandığını ve bir düzensiz göç olayında ise 5 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. - ANTALYA