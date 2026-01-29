Yoldan çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yoldan çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı

Yoldan çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı
29.01.2026 22:18  Güncelleme: 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil, su kanalının bulunduğu çukura düştü. Kazada 3 kişi yaralandı, vatandaşlar yaralıları ıslanmamaları için şemsiyelerle korudu.

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil, refüjdeki su kanalının bulunduğu çukura düştü, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların ıslanmaması için vatandaşlar şemsiyelerle siper oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kepez üstünden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Baran E.'nin kullandığı 07 CCJ 959 plakalı BMW marka otomobil, aniden bastıran şiddetli yağış sırasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüj içerisinde bulunan su tahliye kanalının bulunduğu çukura düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Ters dönen araçta bulunanların yardımına çevredeki diğer sürücüler yetişirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araçta sıkışan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araçtaki 2 yaralıyı kısa sürede çıkardı. Vatandaşlar tarafından kazanın ardından araçtan çıkartılan sürücü Baran E. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıları ıslanmamaları için şemsiyelerle korudular

İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı kadın için kaza yerine takviye sağlık ekibi istenirken, refüj üzerindeki çimlere yatırılan iki kadının yağan yağmurdan etkilenmemesi için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar şemsiyelerle yaralılara siper oldu. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Çocuğunun yanında babasını dövdüler Çocuğunun yanında babasını dövdüler
Peri masalı Mourinho’nun Benfica’sı 908’de kalecisinin attığı golle Real Madrid’i devirdi ve ilk 24’e kaldı Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Fenerbahçe’nin FCSB maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin FCSB maçı 11'inde sürpriz
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 22:24:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Yoldan çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.