Yoldan çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü: 3 yaralı

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil, refüjdeki su kanalının bulunduğu çukura düştü, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların ıslanmaması için vatandaşlar şemsiyelerle siper oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kepez üstünden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Baran E.'nin kullandığı 07 CCJ 959 plakalı BMW marka otomobil, aniden bastıran şiddetli yağış sırasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüj içerisinde bulunan su tahliye kanalının bulunduğu çukura düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Ters dönen araçta bulunanların yardımına çevredeki diğer sürücüler yetişirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araçta sıkışan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araçtaki 2 yaralıyı kısa sürede çıkardı. Vatandaşlar tarafından kazanın ardından araçtan çıkartılan sürücü Baran E. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıları ıslanmamaları için şemsiyelerle korudular

İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı kadın için kaza yerine takviye sağlık ekibi istenirken, refüj üzerindeki çimlere yatırılan iki kadının yağan yağmurdan etkilenmemesi için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar şemsiyelerle yaralılara siper oldu. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA