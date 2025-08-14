Antalya\'da Yangın: 10 Ton Odun Yandı

Antalya'da sera sökümü sırasında spiralden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı iddia edilen yangında 1 kamyonet ve atık malzemelerin yanı sıra satış amacıyla depolanan yaklaşık 10 ton odun küle döndü.

Yangın Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Okul Sokak üzerinde yer alan arazide çıktı. İddiaya göre arazi içerisinde kullanılmayan seraların söküm işlemi sırasında kullanılan spiralden çıkan kıvılcımlar boş alanda bulunan kuru ot ve sera atıklarına sıçradı. Kısa sürede alevlerin sardığı alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kullanımda olan seraların hemen yanı başında yükselen alevlere vatandaşlar çekilen hortumlarla müdahale ederek seraları alevlerden korumaya çalıştı.

Odun ve kullanılmayan kamyonet yandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken alevler boş arazi içerisinde satış için hazırlanan odunlar ve depo olarak kullanılan atıl durumdaki kamyonet ile malzemelere sıçradı. Mahallelinin tüm çabalarına rağmen yangının sıçradığı odun ve atıl durumdaki kamyonet ile malzemeler küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Dumanları görerek ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Aziz Uysal, Yoğun şekilde dumanları görünce koşarak geldik. İtfaiyeyi aradık hemen gelip kısa sürede söndürdüler. Sadece bir oduncunun malzemelerinde zarar var. Eski kullanılmayan bir araç ve odunlar yandı" dedi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA