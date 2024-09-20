Antalya'da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Antalya\'da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan Fatma Evyapan, evinde ölü bulundu. Oğlu haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

20.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kişi ikametinde ölü olarak bulundu. Annesinin ölüm haberini alarak şehir dışından gelen oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 565 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Kendisine ait ikametinde yalnız yaşayan Fatma Evyapan isimli yaşlı kadını sabah namazına uyandırmak için arayan komşuları birkaç kez arama yapmalarına rağmen ulaşamadı. Uyuyakaldığı düşünülen Fatma Evyapan'a sabah saatlerinde temizliğe gelen çalışan, anahtar ile kapıyı açamayınca kapıyı çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen çalışan bunun üzerine Evyapan'ın kızına ulaştı. Fatma Evyapan'ın kızının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açması için çağrılan çilingir de başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

İtfaiyenin merdivenli aracının yardımı ile ikamete giren polis ekiplerinin içeriden kilitli olan kapıyı açmasının ardından sağlık görevlileri Fatma Evyapan'ı mutfakta hareketsiz vaziyette buldu. Yapılan kontrollerde Evyapan'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Evyapan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Fatma Evyapan'ın ölüm haberini alarak Afyon'dan gelen oğlu Hasan Evyapan'ın annesinin cansız bedeninin cenaze aracına konulması sırasında üzgün olduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 17:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement