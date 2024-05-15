Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı

Antalya\'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde tur minibüsüne otel servisinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda yaşandı. Tur minibüsü kırmızı ışığı son anda fark ederek durduğunda, arkasından gelen otel servisi ani fren yaparak çarptı. Yaralanan yolcular kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

15.05.2024 11:28
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yavaşlayan tur minibüsüne otel servisinin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen tur minibüsü yaya geçidinde kırmızı ışığı son anda fark ederek aniden durdu. Tur minibüsünün arkasından gelen ve çarpmamak için ani fren yapan İlker Süral'ın kullandığı 21 AEF 851 plakalı tur minibüsüne, aynı istikamette seyir halindeki iken Mulla Talan'ın kullandığı 07 C 74841 plakalı otel servisi arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından olay yerine ambulans çağrılmazken, servis aracından indikten sonra rahatsızlanan Murat Şevik, Nilzer Önal Kunduracı ve Ayşe Darıcı isimli yolcular kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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