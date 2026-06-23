Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya-Denizli Karayolu Kızılcadağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erman Ç. idaresindeki 35 PK 640 plakalı yolcu otobüsü yolun karşısında geçmeye çalışan Süleyman Cebren'e (51) çarptı. Kaza sonrası Cebren olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaşamını yitiren Süleyman Cebren'in cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri Kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da Yaya Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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