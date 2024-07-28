Antalya'daki orman yangını sebebiyle 7 ev boşaltıldı
-Evini tahliye eden vatandaş yavru kedileri kurtarmak için uğraştı
ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi Gebiz Mahallesi'nde devam eden yangında 7 ev tahliye edildi. Evi tahliye edilen bir vatandaş beslediği yavru kedileri kurtarmak için uzun süre uğraştı.
Yangın saat 15.30 sıralarında Serik İlçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar mevkiinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ile müdahale devam ederken yerleşim alanlarına yakın olan alevler sebebiyle 7 ev boşaltıldı.
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