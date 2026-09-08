Antalya'daki orman yangınında TOMA'lar alevlerin arasında söndürme çalışmalarına destek oldu - Son Dakika
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Antalya'daki orman yangınında TOMA'lar alevlerin arasında söndürme çalışmalarına destek oldu

Antalya\'daki orman yangınında TOMA\'lar alevlerin arasında söndürme çalışmalarına destek oldu
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Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde dün akşam başlayan orman yangınında TOMA'lar aktif görev aldı. Yangın nedeniyle Aksu'da 10 hane ve 25 kişi, Yumuk'ta 29 hane ve 105 kişi, Kepez Çamlıca'da 175 hane ve 439 kişi ile Yeşilkaraman'da 151 kişi tahliye edildi.

Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan ve geni bir alanda etkisini sürdüren yangında TOMA'lar da birçok noktada aktif görev aldı.

Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün akam saatleinde başlayan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 105 kişi ile 18 ahır, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişi, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise 40 haneden 151 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 saattir süren alevlerle mücadelede Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal olaylara Müdahale Aracıda (TOMA) birçok noktada aktif olarak görev aldı. Yangın alanının geniş olması nedeniyle kimi zaman alevlerin arasında söndürme çalışmalarına destek veren TOMA'lar bazı kritik noktalarda yangının önünü keserek alevlerin ilerlemesini engelledi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çamlıca, Antalya, İtfaiye, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki orman yangınında TOMA'lar alevlerin arasında söndürme çalışmalarına destek oldu - Son Dakika

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