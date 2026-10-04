Antalya Gazipaşa'da 13 bıçak darbesiyle öldürülen genç toprağa verilecek - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da 13 bıçak darbesiyle öldürülen genç toprağa verilecek

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Antalya Gazipaşa\'da 13 bıçak darbesiyle öldürülen genç toprağa verilecek
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Antalya Gazipaşa'da 13 bıçak darbesiyle öldürülen gencin cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü. Gözaltına alınan kızın babası ifadesinde olayı kabul etti; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ormanlık alanda bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde görüştüğü kızın babası tarafından 13 bıçak darbesi ile öldürülerek cesedi yol ortasına bulunan gencin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde, isminin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu öğrenilen gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda 13 bıçak darbesi çıktı

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenilen Bayır'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yasin Erdem Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö. ifadesinde olayı kabul etti ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda, bir taşın altında bulundu. Jandarma ekiplerinin cinayetle ilgili soruşturması sürerken 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Kız arkadaşının babası tarafından 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.

Kaynak: İHA
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