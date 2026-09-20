Antalya Gazipaşa\'da panelvan direğe ve seraya çarptı, pazarcı sürücü yaralandı

Antalya'da kontrolden çıkan panelvan araç, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki seraya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken araç içerisindeki pazar malzemeleri yola savruldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi'nde, Gazipaşa-Alanya Havalimanı alt geçidi yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne seyir halindeki Mehmet D. yönetimindeki 07 CFM 942 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, önce refüjde bulunan aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki seraya çarparak durabildi.

Yıkılan direk karşı refüje devrildi

Çarpmanın etkisiyle yıkılan aydınlatma direği karşı şeride düştü. Panelvanın içerisinde bulunan pazar malzemeleri ise çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazada yaralanan ve pazarcılık yaptığı öğrenilen panelvan sürücüsü Mehmet D., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç içerisinde bulunan ve yola saçılan malzemeler ise başka bir araca aktarılarak olay yerinden götürüldü.

Bu sırada karşı yönden gelen Hasan Ü. yönetimindeki 07 HCJ 69 plakalı araç, yola devrilen direğin üzerinden geçmesi ile aracın lastiği patladı.