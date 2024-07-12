Antalya Kaleiçi\'nde Restoranda Çıkan Yangın Hortumla Söndürüldü

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde bir restoranda çıkan baca yangını itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangın restoran çalışanları tarafından hortumla söndürüldü.

Antalya'da sabah 10.30 sıralarında kentin tarihi noktalarının başında gelen Kaleiçi'nde yoğun bir şekilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Ahşap binaların yoğunlukta olması nedeniyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yat Limanı'nda bulunan bir işletmenin bacasında çıktığı belirlenen yangına çalışanlar tarafından hortumla müdahale edildi. Çalışanlar tarafından söndürülen yangında itfaiye ekipleri tedbir amaçlı kontrol ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA