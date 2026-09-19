Antalya Kepez'de narkotik aramasında 1 kilo 470 gram kokain bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Kepez'de narkotik aramasında 1 kilo 470 gram kokain bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde düzenlenen narkotik operasyonunda bir araç ve depo olarak kullanılan ikamette arama yapıldı; 1 kilo 470 gram kokain ile 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir araç ve ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 470 gram kokain ile 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde M.T., S.B. ve A.S. yakalandı. Şüphelilerin aracında ve depo olarak kullandıkları ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 67 parça halinde 1 kilo 470 gram kokain, 18 parça halinde 20 gram esrar, 1 hassas terazi ve kokain paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 800 TL, 280 euro, 140 sterlin ve 100 dolara el konuldu. Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikAntalyaGüncelKepezSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:55
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
İlk yarının skorunu görenlerin aklına 8 sene önceki maç geldi
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
19:59
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
Canlı anlatım: Trabzonspor farka gidiyor
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:47:31. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Kepez'de narkotik aramasında 1 kilo 470 gram kokain bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement