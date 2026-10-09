Antalya Manavgat\'ta dönüş yapan otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. idaresindeki 07 BZS 040 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada M.B. yönetimindeki 07 BLV 950 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.B., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.