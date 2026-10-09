Antalya Manavgat\'ta jandarma, evinde 3 kök kenevir yetiştiren şüpheliyi gözaltına aldı

Antalya Manavgat'ta jandarma, evinde 3 kök kenevir yetiştiren şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta jandarmanın evde yaptığı aramada uyuşturucu yetiştiren 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde 3 kök kenevir, 180 kenevir tohumu, esrar ve yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda evde uyuşturu yetiştiren 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 1 şüphelinin evinde arama yapıldı. Uyuşturucu yetiştirildiği tespit edilen evde 3 kök kenevir bitkisi, 180 adet kenevir tohumu, 5,51 gram toz esrar, 430,50 gram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen miktarda para, 12 parça uyuşturucu madde yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen iklimlendirme aparatı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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