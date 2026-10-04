Antalya Manavgat'ta kamyonet sürücüsü fenalaşıp refüje çıktı, yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta kamyonet sürücüsü fenalaşıp refüje çıktı, yaralandı

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Antalya Manavgat\'ta kamyonet sürücüsü fenalaşıp refüje çıktı, yaralandı
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Antalya Manavgat'ta seyir halindeki kamyonetin sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca aracın hakimiyetini kaybedip refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan kamyonet sürücüsü refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı 07 BEA 008 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kamyonet sürücüsü Ahmet Yiğit, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta kamyonet sürücüsü fenalaşıp refüje çıktı, yaralandı - Son Dakika
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