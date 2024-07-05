Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kavaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6521 sokaktan gelip Tınaztepe Caddesi istikametine gitmekte olan İkbal Karaot'un kullandığı 07 AYC 368 motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Rafet Biltekin'in kullandığı 16 AP 800 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İkbal Karaot, yürüyerek kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan özel hastaneye gitti. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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