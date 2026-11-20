Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çimento yüklü tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.E. idaresindeki 07 EIN 40 plakalı otomobil, Ş.Ü. yönetimindeki 07 BLN 720 çekici ve 07 BMF 245 dorse plakalı çimento tırına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, ters yöne dönerek yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otomobil sürücüsü hafif yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.H. E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.