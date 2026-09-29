Antalya Serik\'te serada fenalaşan 57 yaşındaki çiftçi, 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

Antalya'da serada sulama yaparken yere yığılan 57 yaşındaki çiftçi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serada sulama yapan Ahmet Şahin (57), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden sera çalışanları 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Şahin, ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi altında tutulan Ahmet Şahin, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serada sulama yaparken kalp krizi geçirdiği öğrenilen Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yarın Deniztepesi Merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.