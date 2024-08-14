Apartmanda Tartışma Sonucu Silah Sesleri Panik Yarattı - Son Dakika
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Apartmanda Tartışma Sonucu Silah Sesleri Panik Yarattı

Apartmanda Tartışma Sonucu Silah Sesleri Panik Yarattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir apartmanda çıkan tartışmada silah sesleri duyuldu. Olayda yaralanan olmazken, silahlı şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

14.08.2024 10:01
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanda çıkan tartışmada duyulan silah sesleri panik oluşturdu. Yaralananın olmadığı olayda, silahlı şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi 3032. Sokak'ta bulunan apartmanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Apartmanda paniğe sebep olan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Apartmanda Tartışma Sonucu Silah Sesleri Panik Yarattı - Son Dakika

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