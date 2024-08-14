Apartmanda Tartışma Sonucu Silah Sesleri Panik Yarattı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanda çıkan tartışmada duyulan silah sesleri panik oluşturdu. Yaralananın olmadığı olayda, silahlı şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi 3032. Sokak'ta bulunan apartmanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Apartmanda paniğe sebep olan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA