Araç alırken dikkat: 'Sazan sarmalı'na siz de düşmeyin, Bursa emniyeti araç alıp satacakları uyardı - Son Dakika
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Araç alırken dikkat: 'Sazan sarmalı'na siz de düşmeyin, Bursa emniyeti araç alıp satacakları uyardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 'sazan sarmalı' adı verilen dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Araç alım-satımı yapılırken dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, ruhsatın asıl sahibi dışında hiçbir kişiyle görüşülmemesi ve ödemelerin üçüncü kişilere gönderilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Dolandırıldığını fark edenlerin 112 acil çağrı merkezini aramaktan çekinmemeleri gerektiği vurgulandı.

30.04.2024 23:13
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Araç alırken dikkat : 'Sazan sarmalı'na siz de düşmeyin

Bursa emniyeti araç alıp satacakları uyardı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "sazan sarmalı" adı verilen dolandırıcılığına karşı sosyal medya hesabından "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin" uyarısında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından araç alım-satımı yapılırken "sazan sarmalı" olarak adlandırılan dolandırıcılık türüne karşı vatandaşların dikkatli olması uyarasında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde, "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin. Araç satış işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşmeyiniz. Noterdeki araç devri esnasında aracın ücretini arkadaş, akraba ve kuzen olarak tanıtılan üçüncü kişilere göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz. Dikkatli olalım ve birikimlerimizi dolandırıcılara kaptırmayalım" ifadelerini kullandı. Dolandırıldığınızı fark ettiğiniz durumlarda 112 acil çağrı merkezini aramaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Araç alırken dikkat: 'Sazan sarmalı'na siz de düşmeyin, Bursa emniyeti araç alıp satacakları uyardı - Son Dakika

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