Aranan Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

İstanbul'da 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri tarafından 21 yıldır çeşitli suçlardan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan 20 yıl, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın 2019 yılından itibaren arandığı belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından Abdulaziz A.'nın Güngören'de olduğu tespit edildi. Şahıs, 14 Mart'ta Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, Güneşli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi.
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