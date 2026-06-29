Kırşehir'in Akpınar ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.İ.'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan A.İ., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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