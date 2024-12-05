Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.S isim şahıs Sinanpaşa ilçesi, Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR