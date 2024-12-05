Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezası bulunan R.S. jandarma tarafından yakalandı, cezaevine gönderildi.

05.12.2024 10:16
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Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.S isim şahıs Sinanpaşa ilçesi, Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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