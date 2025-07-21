Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Samsun'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak İlçesinde jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar sonucu 15 yıl hapis cezası ile aranan R.K. (39) isimli şahısın saklandığı yer tespit edildi. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekibi tarafından R.K., saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan R.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kavak S Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN