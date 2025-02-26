Ardahan'da köy yoluna çığ düştü
ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Alagöz grup köy yolunun Kocaköy mevkiine çığ düştü. Kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı Kocaköy köyü yoluna, çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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