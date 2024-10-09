Ardahan'da PKK Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

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Ardahan'da PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli, ikametinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ardahan TEM şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğünün, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortaklaşa düzenledikleri çalışmalar kapsamında, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen F.L. isimli şüphelinin kentte bulunan ikametinde olduğu tespit edildi.

İkametinde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ARDAHAN