Ardahan'da yurt güvenliği toplantısı, Vali Yamlı'nın VKS görüşmesine katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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Ardahan'da yurt güvenliği toplantısı, Vali Yamlı'nın VKS görüşmesine katılımıyla yapıldı

Ardahan\'da yurt güvenliği toplantısı, Vali Yamlı\'nın VKS görüşmesine katılımıyla yapıldı
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında düzenlenen Yurt Güvenliği konulu VKS toplantısına katıldı. 81 ilin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, illerdeki yurt güvenliği çalışmaları değerlendirildi ve ilgili kurumların yürüttüğü faaliyetler ele alındı.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen "Yurt Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

81 ilin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, illerdeki yurt güvenliğine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Işıl Güllüdağ ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sertaç Özeroğlu katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ile yurt güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Ardahan Valiliği, Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı, Hilmi Yamlı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ardahan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da yurt güvenliği toplantısı, Vali Yamlı'nın VKS görüşmesine katılımıyla yapıldı - Son Dakika

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