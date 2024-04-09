Artvin'in Arhavi ilçesinde polis haftası ekinlikleri kapsamında ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi, büyük ilgi gördü.
Polis haftası etkinlikleri kapsamında Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü farklı etkinliklere imza attı. Bu kapsamda, polis teşkilatının önemini vurgulayan tanıtım filmi hazırladı. Ünlü sanatçılar gönderdikleri mesajlarda, Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin polis haftasını kutladılar.
Video sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni kazandı. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi büyük ilgi gördü - Son Dakika
TEM otoyolu Avcılar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından bağlantı yolu üzerinde trafik oluştu. Kaza nedeniyle kısmen kapanan trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde dere yatağına düşen at, köylülerin 7 saatlik çalışması sonucunda hafif yaralı olarak kurtarıldı. Atın kurtarılması için köy halkı seferber oldu ve yapılan çalışmanın ardından at kurtarıldı. At sahibi Lokman Demir, atın karnında yaralanma olduğunu belirtti ve yardım edenlere teşekkür etti.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada çıkan yangın sonucunda yaşlı bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakılmasıyla başladı ve tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum'dan bayram tatili için Amasya'ya gitmek isteyen iki arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücünün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 8 kişi darp edilerek, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir sürücü ile başka bir sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma anı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Tartışma sonrası araya giren vatandaşlar sayesinde tansiyon düşürüldü ve sürücüler yoluna devam etti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir yolcu minibüsünde çıkan sözlü tartışma, sürücüler arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılan şoförler, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki dört araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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