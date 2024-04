Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi büyük ilgi gördü

Hakkari'de dereye düşen at 7 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde dere yatağına düşen at, köylülerin 7 saatlik çalışması sonucunda hafif yaralı olarak kurtarıldı. Atın kurtarılması için köy halkı seferber oldu ve yapılan çalışmanın ardından at kurtarıldı. At sahibi Lokman Demir, atın karnında yaralanma olduğunu belirtti ve yardım edenlere teşekkür etti.