 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arjantin'de şiddetli fırtına: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'de şiddetli fırtına: En az 13 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı'ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu. Ülkede alarm verilirken, başkent Buenos Aires'te turuncu alarm seviyesi açıklandı ve elektrik kesintileri yaşandı.

Arjantin\'de şiddetli fırtına: En az 13 kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 15:30,
Abone Ol

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı'ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de etkili olan fırtına nedeniyle ülkede alarm verildi. Ülkenin Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman kenti Baha Blanca'da 13 kişi hayatını kaybetti. Saatte 150 km'ye ulaşan rüzgar hızı nedeniyle başkent Buenos Aires'in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı'nda park halindeki uçaklar savruldu, bölgedeki binaların çatıları uçtu.

Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle başkentte 2. en yüksek seviye olan turuncu alarm verildiği belirtilirken, şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Devlet Başkanı Javier Milei yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güney Amerika, Arjantin, Fırtına, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arjantin'de şiddetli fırtına: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39
3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı

Son Dakika
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30 File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 15:30:44. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin'de şiddetli fırtına: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement