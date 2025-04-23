Arkadaş ortamında silah kazası: 1 ölü, 1 tutuklu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaş ortamında kazara ateşlendiği öne sürülen tabancadan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerinde bulunan tek katlı prefabrik evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kişinin oturduğu evin balkonunda İbrahim Yıldırım (29), kazara ateşlenen tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olay esnasında evde bulunan O.Ö., S.B.D., Ö.F.E. ve D.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen O.Ö., S.B.D. ve Ö.F.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken D.P. tutuklandı.

Öte yandan, İbrahim Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul Karaca Ahmet Mezarlıklar Müdürlüğüne sevk edilecek. - SAKARYA