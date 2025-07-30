Arkadaşını Silahla Vurup Yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını kendisine küfür ettiği iddiasıyla silahla vurarak yaraladı.

Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta bir araya gelen U.B. ile M.A. arasındaki sohbet, sinirlerin gerilmesi üzerine, U.B. kendisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.'ya tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından teslim olacağını söyleyip ihbarda bulunan şüpheli U.B., olay yerine gelen Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ