Arkadaşını Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını kesici aletle yaralayıp kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, Mudurnu ilçesi Maymuncular Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. ve S.G. isimli şahıslar bölgede birlikte alkol aldıkları sırada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., yanında bulunan kesici aletle S.G.'yi yaralayarak aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin titiz yürüttüğü operasyon sonucunda A.G., olayda kullandığı değerlendirilen kesici aletle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU