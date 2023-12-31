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Arnavutköy'de 250 Bin TL Değerinde Çorap Çalındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 250 Bin TL Değerinde Çorap Çalındı

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir çorap atölyesine giren hırsızlar, içeride bulunan 250 bin TL değerindeki çorapları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletme sahibi, daha önce de hırsızlık girişimi olduğunu belirtti ve polise şikayette bulundu.

Arnavutköy\'de 250 Bin TL Değerinde Çorap Çalındı
31.12.2023 - 13:44,
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Arnavutköy'de bir işletmeye giren hırsızlar içeride bulunan toplam değeri 250 bin TL olan çorapları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir çorap atölyesine gece saatlerinde ticari bir araçla geldikten sonra kepenkleri keserek içeri giren hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 250 bin TL değerindeki çorapları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken aynı işyerine daha öncede hırsızlık girişimi olduğu öğrenildi.

"Daha öncede geldiklerinde önlenmişti, bu sefer önleyemedik"

Yaşanan hırsızlıkla alakalı konuşan işletme sahibi İzzet Ünal, "Sabah namazına kalktım, karşıdaki komşum beni arayarak, dükkanın kapıları açık dükkanı soymuşlar dedi. Dükkana geldim karşımızdaki bakkalın güvenlik kamerasına baktım sabah saat 04: 07'te hırsızlar buraya gelmiş. Bizim yukarıdaki polis komşumuz var o binadan 03.30 civarında ayrılıyor, hırsızlarda polis arkadaşımız göreve gittiği için fırsat bulup dükkana girerek hırsızlık yapıyorlar. Kapıyı açmak için 13 dakika bayağı uğraşmışlar, demir makasla demiri keserek içeri girmişler. Dükkandan 47 bot malım gitti, çalınan toplam malların bedeli 250 bin TL. Hırsızlar uzun şase beyaz ticari araçla geldiler, kameralara aracın plakası tam olarak görünmüyor. Gereken bilgileri polis ekiplerimize bildirerek, şikayetçi oldum. Sağ olsun polis arkadaşlar 2 ekip yönlendirmişler gerekeni yapıyorlar. İnşallah bulunurlar. Buraya hırsızların ikinci gelmesi ilk geldiklerinde de bayram sabahıydı. Karşı komşum hırsızlığı önlemişti. Önlememiş olsaydı o zaman daha çok zararım olacaktı. Bu sefer kimse görmedi hırsızlık olduktan sonra fark ettik" ifadelerini kullandı.

İşyeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık yaptıktan sonra ticari bir araçla olay yerinden uzaklaşan şahıslar ekipler tarafından her yerde aranıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de 250 Bin TL Değerinde Çorap Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 250 Bin TL Değerinde Çorap Çalındı - Son Dakika
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