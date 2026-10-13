Arnavutköy'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Arnavutköy'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı, 4 kişi dumandan etkilendi

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Arnavutköy\'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı, 4 kişi dumandan etkilendi
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Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta saat 17.00 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına da sıçradı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ellerine aldıkları bidon ve damacanalarla yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiye araçlarının sokağa girebilmesi için park halindeki otomobilleri elleriyle kaldırıp ittiler. Mahallede yaşanan panik ve iki binanın çatısını saran alevler dron kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte yoğun duman mahalleye yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bina içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Binanın üst katlarına ulaşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçları kullanılarak tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Rüzgar alevleri büyüttü, yangın yan binanın çatısına sıçradı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürdüğü sırada rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen alevler, bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İki binanın çatısını etkisi altına alan yangın nedeniyle mahallede büyük korku ve panik yaşandı. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara yayılmasını önlemek için müdahalelerini sürdürdü.

Vatandaşlar bidon ve damacanalarla yangına müdahale etmeye çalıştı

Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları su dolu bidon ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışırken, yaşananlar dron kamerasıyla havadan kaydedildi. Görüntülerde, çatılardan yükselen alevler ve vatandaşların kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

İtfaiye araçları geçebilsin diye otomobilleri elleriyle kaldırdılar

Yangın sırasında yaşanan dikkat çekici anlardan biri de itfaiye araçlarının dar sokaklara ulaşmaya çalıştığı sırada meydana geldi. Destek için gelen itfaiye araçlarının geçişini kolaylaştırmak isteyen mahalle sakinleri, sokakta park halinde bulunan otomobilleri elleriyle kaldırıp iterek yol açmaya çalıştı.

Vatandaşların bir araya gelerek otomobilleri yerinden oynattığı ve itfaiye araçlarına geçiş alanı oluşturduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki binanın çatısını saran alevler dron kamerasında

Öte yandan, yangının boyutu dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde iki binanın çatısından yükselen alevler, mahalleye yayılan yoğun duman ve yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar yer aldı. Mahalle sakinlerinin itfaiye araçlarına yol açmak için park halindeki otomobilleri kaldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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