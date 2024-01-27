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Arnavutköy'de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada: Tansiyon aletini bile çaldılar - Son Dakika
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Arnavutköy'de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada: Tansiyon aletini bile çaldılar

Arnavutköy'de 2 hırsız, girdikleri evde 1 saat boyunca kalarak tansiyon aleti, klima, televizyon gibi birçok eşyayı çaldı. Ticari araca yükledikleri eşyalarla 20 kilometre dolaşarak izlerini kaybettirmeye çalışan hırsızlar yakalandı.

Arnavutköy\'de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada: Tansiyon aletini bile çaldılar
27.01.2024 - 22:35,
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Arnavutköy'de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada: Tansiyon aletini bile çaldılar

Hırsızlar 20 kilometrelik güzergahta izlenen kameralar sayesinde yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 hırsız, girdikleri evde 1 saat boyunca kalarak tansiyon aleti, klima, televizyon gibi birçok eşyayı çaldı. Ticari araca yükledikleri eşyalarla 20 kilometre dolaşarak izlerini kaybettirmeye çalışan hırsızlar yakalandı.

Hırsızların ticari araçla evin bahçesine girdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazlık olarak kullanılan Ahmet Ç. isimli vatandaşa ait evi 2 hırsız, gözüne kestirdi. Hırsızlar, bir ticari araçla geldikleri ve 1 saat boyunca kaldıkları evden birçok eşyayı çaldı. Ev içerisinde bulunan tansiyon aletini bile çalan hırsızlar, evden çıktıktan sonra alakasız yerleri güzergahlarına katarak 20 kilometre dolaştı. İzlerini kaybettirmeye çalışan hırsızlar, çeşitli güzergahlarda dolaştıktan sonra Bolluca Mahallesi'ndeki kendi ikametlerine geri döndü. Olayın ardından ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızların Yeşilbayır Mahallesi'nden çıktıktan sonra Atatürk Sanayi Sitesi'nde dolaştıklarını ve daha sonra Sazlıbosna Mahallesi'nden geçerek oturdukları Bolluca Mahallesi'ne gittiklerini tespit etti. Ekipler, hırsızların geçtiği yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek araca ulaştı. Park halindeki ticari araç sahibinin kimliğinin Ali Y. olduğu belirlendi. İkamet adresinde yakalanan şüpheli, aracı bir başka şahsa verdiğini iddia etti. Soruşturmanın devamında, araç sahibi Ali Y. ve arkadaşı Fatih A.'nın birlikte hırsızlık yaptıkları belirlendi. İkamet adreslerinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 hırsızın bir ticari araçla evin bahçesine girdikleri ve çeşitli güzergahları kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları görülüyor.

(BT-ZB-SK-SB-

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada: Tansiyon aletini bile çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada: Tansiyon aletini bile çaldılar - Son Dakika
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