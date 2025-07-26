Arnavutköy'de Hesapsız Yemek Skandalı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Hesapsız Yemek Skandalı

Arnavutköy\'de Hesapsız Yemek Skandalı
26.07.2025 09:33
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Bir müşteri, restorandan ödeme yapmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de restorana gelen bir müşteri, klimalı iç mekan yerine sıcakta dışarıda yemek yemeyi tercih etti. Yemeğini bitiren kişi, ardından hesabı ödemeden restorandan uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy'deki bir restoranda meydana geldi. İşletmeye gelen bir müşteri, sıcak havaya rağmen gölge olmayan giriş kapısının önüne oturarak yemeğini yedi. Daha sonra bir adet çay ve paket servis de isteyen kişi, işletme çalışanlarının kısa süreli dalgınlığından faydalanarak hiçbir ödeme yapmadan uzaklaştı. Öte yandan, hesap ödemeden kaçan müşterinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yemek yedikten sonra telefonda konuşarak uzaklaştığı görüldü. İşletme yetkilileri ise olayla ilgili polise giderek şikayetçi oldu.

"Kaşla göz arasında hiç hesabı sormadan gitmiş"

Yaşanılan olay hakkında konuşan işletme sahibi Ahmet Berli, "Olay öğle saatlerinde gerçekleşti. Bir beyefendi geldi, bir dürüm istedi. Sıcakta kapıya oturdu. İçeride klimalı ortam olmasına rağmen dışarıda yemeyi tercih etti. Bir de paket istedi. Biz paketi hazırlarken çay da istedi. O sırada ben markete geçtim, ustamız da içerideydi. İki üç dakika sonra kapının önüne geldiğimizde beyefendi ortadan kaybolmuştu. Kaşla göz arasında hiç hesabı sormadan gitmiş. Yaklaşık bir hafta önce de iki bayan, bir erkekle birlikte yemek yedikten sonra gece saatlerinde ortadan kayboldu. Onları da polise bildirdik. Bu gibi olaylara karşı tüm esnafın dikkatli olması gerekiyor. Zaten parası olmayan biri gelse, yardım istese bir şey demeyiz, veririz. Ama bu yapılanlar gerçekten yanlış. Bizi değil, kendilerini kandırıyorlar. Adamın görüntüsüne baksanız, gömlekli, gözlüklü, gayet düzgün biri. Ama bir dürüm parası vermekten aciz. Demek ki her şey dış görünüş değilmiş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Hesapsız Yemek Skandalı - Son Dakika

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