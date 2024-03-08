Arnavutköy\'de inşaat malzemeleri çalan şüpheliler yakalandı

Samsun'da yapılan aramada 5 tabanca ve 44 mermi ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 3'ü kuru sıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca ve 44 adet mermi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.