Arnavutköy\'de Kamyonet, Otomobile Çarptı

09.03.2026 22:35
İstanbul Arnavutköy'de bir kamyonet, durmadan otomobile çarpıp kaçtı. Kazanın görüntüleri kamerada.

İstanbul Arnavutköy'de kamyonet, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kamyonet sürücüsü kazanın ardından kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Mart Cumartesi günü saat 22.15 sıralarında Arnavutköy Atatürk Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki kamyonet, önünde ilerleyen Sezgin Karabaş kontrolündeki 16 BHF 477 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü araçtan inmeden yoluna devam ederken, Sezgin Karabaş ve araçtaki kuzeni kamyonetin peşinden gitti. Kaçan sürücüyü bulamayan Karabaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil hasar görürken, Kabaş ve kuzeni kazayı yara almadan atlattı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sezgin Karabaş, "Olay, cumartesi günü saat 22.15 sıralarında oldu. Yolda seyir halinde giderken arkadan bir kamyonet vurdu, biz savrulduk. Vurduktan sonra durmadı, ölen ya da yaralanan var mı diye hiç bakmadı. Direkt hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Direkt polis ekiplerini aradım. Kamyonetin plakasını almaya çalıştım ama alamadım. Polis ekipleri savcılıktan suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söylediler. Yarın suç duyurusunda bulunacağım. Büyük ihtimalle alkollüydü ya da herhangi yasa dışı bir şey yapıyor olabilir. Hiç durmadı. Kazada hafif bir afalladık ama hemen toparlandık. Kazadan hemen sonra peşine düştük fakat yol ayrımına denk geldi. Hangi yöne gittiğini bilmediğimiz için yakalayamadık. Maddi hasarı yüksek. Arabanın arkası içeri girdi. Canımıza bir şey olmasın. Birkaç ustaya gösterdim. 30-40 bin TL masrafı var. Mahkemelik olmasın. Belki o da afalladı. Detayını bilmiyorum. Gitsin ifadesini versin. Olan oldu, masrafını karşılasın evine gitsin. Mahkemelik olursa o daha çok zarar edecek" dedi. - İSTANBUL

